Песков рассказал о реакции Путина на перенос шествия «Бессмертного полка»

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин отнесся к решению организаторов акции «Бессмертный полк» провести ее 9 Мая в онлайн-формате с пониманием, заявил Песков.

Пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин нормально отнесся к переносу акции в онлайн-режим 9 Мая и проведению традиционного шествия 24 июня.

«Он в курсе, да. (Отнесся. — Прим. ред.) с пониманием. Есть эпидемиологическая обстановка», — сказал официальный представитель Кремля.

Он заявил, что вопрос формата проведения общественной акции не требовалось согласовывать с правительством.

«Есть единственная у нас у всех необходимость и обязанность в период пандемии — согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос об очном участии президента России в акции, Песков заявил, что делать выводы об этом еще рано — пока у Кремля нет информации о планах главы государства.