Осужденный за двойное убийство в Подольске: «Штукатуры сами прыгали на нож»

Подольск, 20 апреля. Московский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Подольска. Как стало известно ФАН, осужденный зарезал двух рабочих, занимающихся ремонтом квартир, после трехдневного празднования дня рождения коллеги по работе.

В суде было установлено, что ранее судимый житель Подольска распивал спиртные напитки в парке рядом с комбинатом детского питания. После того как полицейские предупредили компанию мужчин, что за употребление алкогольных напитков в общественном месте полагается административное наказание, осужденный решил продолжить отдых в другом месте. По пути он встретил двух незнакомцев и вместе с ними стал пить водку и пиво.

Между собутыльниками возник разговор о работе. Новые знакомые сообщили ему, что они умет выполнять штукатурно-малярные работы. После этого осужденный пригласил их к себе домой, чтобы еще немного выпить и обсудить условия ремонта его жилища.

В квартире между мужчинами возник скандал по незначительному поводу. Хозяин жилища схватился за нож и зарезал первого гостя прямо в комнате, а второго догнал и лишил жизни в подъезде.

«Сожительница убийцы была на суточном дежурстве: она работает медсестрой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На суде мужчина утверждал, что потерпевшие практически сами бросались на нож. Он якобы лишь выставлял руку вперед — «для самообороны». Кстати, убийца уже был ранее судим за преступления против жизни и здоровья человека».

По опросу соседей, осужденный не раз доставал холодное оружие и бросался на прохожих во дворе собственного дома. Однако это сходило ему с рук, потому что никто не писал заявления в полицию.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.