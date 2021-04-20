Эксперт объяснила, почему донорство костного мозга — это не опасно

Санкт-Петербург, 20 апреля. В ходе онлайн-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Донорство в России» председатель правления Национального центра социальной помощи Марина Францева оценила ситуацию с донорством костного мозга в России.

«Донорство костного мозга сложно развивается. И с законодательством проблемы, и с формированием регистра. А самое главное – для людей это звучит страшно. Только сейчас мы более или менее видим информированность общества и движение в этом направлении», — сказала эксперт.

По ее словам, с донорством крови в стране ситуация куда стабильнее, хоть и периодически случается дефицит. Решение вышеобозначенной проблемы специалист видит в принятии закона о донорстве, а также формировании всероссийского регистра доноров.

«Это тоже информационная проблема. А чем больше регистр, то тем больше вероятность, что чья-то жизнь будет спасена», — отметила Францева.

Многие россияне, действительно, не осведомлены о процедуре донорства костного мозга, из-за чего эта операция кажется им опасной и вредоносной для организма. Францева утверждает, что это не так — современные технологии шагнули вперед. Врачи используют не пункцию (прокол стенки сосуда, полости или органа), а забор материала через кровь. Пациенту вкалывают препарат, который стимулирует выработку стволовых клеток, их потом и забирают.

«Длится все четыре-шесть часов, это не опасная процедура. Человек находится в сознании, смотрит телевизор или отдыхает. По отзывам доноров, может быть лишь некоторая слабость после. А в целом это безопасно», — резюмировала эксперт.

Ранее врач-трансфузиолог рассказала, почему некоторым могут отказать в донорстве.