Убийства, измены, инцест: Дмитрий Пучков объяснил популярность «Игры престолов»

Своим успехом сериал «Игра престолов» обязан тем, что в его сюжете умело переплетены как реализм, так и сказочность. Об этом в беседе с ФАН рассказал писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Публицист прокомментировал празднование фанатами по всему миру 10-летней годовщины хита, снятого на основе серии книг Джорджа Мартина.

«К этому сериалу отношение у меня строго положительное. Исключительно добротный. Его снимал канал HBO. Это те же самые люди, которые создали «Сопрано». После чудовищного успеха этого проекта они решили снять про древний Рим, но получилось не очень хорошо», — сообщил переводчик.

Кадр из сериала «Игра престолов» /

Дмитрий Пучков указал, по каким причинам не удалось повторить былой успех и что в связи с этом было предпринято. Все дело в том, что как взрослое произведение сериал оказался неинтересен подросткам. Кроме того, случайно сгорели декорации. Поэтому все ограничилось лишь двумя сезонами.

«Подумав над тем, что же нужно зрителю и как заманить аудиторию малолетних, они решили, что нужны драконы, принцессы и прочий бред. Так что, с одной стороны, вместили все это, а с другой — насытили жизненными ситуациями. Везде убийства, измены, кровосмешение, предательства, интриги. Все свалено в кучу. Поэтому, несмотря на сказочность сюжета, смотреть интересно даже взрослым», — пояснил писатель.

Кадр из сериала «Игра престолов» /

В завершение он отметил, что, по его мнению, и в «Игре престолов» тоже не все получилось идеально.

«Все было отлично до шестого сезона. Пока была литературная основа, все хорошо. Дальше испортили, к сожалению», — подытожил блогер.

Ранее Дмитрий Пучков в беседе с ФАН заявил, что участники Евровидения никому не нужны.