Корнилов: Киев может считать появление войск РФ у границ с Украиной «игрой в Чапаева»

Киев «сам себя напугал», когда поднял истерику относительно появления войск РФ близ украинских границ. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее вице-премьер правительства и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «игрой мышцами» концентрацию Вооруженных сил России у границ с его страной. Он также заявил, что конструктивный разговор советников «нормандской четверки» дает повод надеяться, что военного вторжения со стороны Москвы не будет.

«Игра мускулов» или «игра мозгов» — какую бы фигуру речи мы ни использовали, говоря о передислокации войск к своим западным границам, ее позитивные последствия заметны уже сейчас, — заметил Корнилов. — Называйте это хоть игрой в Чапаева — но наступательный ура-патриотизм в Киеве после нее сильно поубавился».

Политолог напомнил, что до этого и сама Украина пыталась «поигрывать своими жиденькими мышцами», отправляя свои танки на линию фронта в Донбасс.

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«Очевидно, в Киеве рассчитывали быстренько доскакать на них до границ с Россией, — посмеялся эксперт. — Теперь разговоров о «маленькой победоносной войне» больше нет — вместо них слышны вопли о том, что пора готовить бомбоубежища в Киеве и взорвать Запорожскую АЭС, чтобы «враг не прошел» через зараженную территорию. О захвате Донецка и Луганска больше никто не мечтает».

Комментируя заявление Резникова относительно «конструктивного разговора» советников «нормандской четверки», собеседник ФАН подчеркнул, что у российской стороны иное мнение об этой беседе.

«Наш представитель увидел их безрезультативность, — подчеркнул Корнилов. — Видимо, Резников принципиально не читает российских газет и не смотрит российских каналов, раз единственным источником информации о России для него являются вот такие вот консультации. Если бы он включил наш телевизор, то увидел бы, что Москва и раньше устами самых разных официальных лиц заявляла о том, что не собирается вторгаться на Украину».

Политолог убежден, что Киев «сам себя напугал», после чего отыскал «радостный сигнал», о существовании которого ему неоднократно говорили и до этого.