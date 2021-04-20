Рэпер Баста в свой день рождения показал, как выглядел в детстве

Москва, 20 апреля. Знаменитый рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) показал поклонникам, как он выглядел в детстве. Музыкант опубликовал архивное фото с матерью в честь своего дня рождения.

Исполнителю хита «Моя игра» 20 апреля исполнился 41 год. В связи со знаменательной датой Баста выложил на своей странице в Instagram черно-белое фото, на котором мать держит его на руках. Рэпер обратился к родительнице с благодарностью.

«Спасибо, мама, за мои 41», — написал музыкант.

Подписчики рэп-исполнителя восхитились архивной фотографией. Фанаты поздравили любимого музыканта с днем рождения и тоже поблагодарили его мать.

«Красивая у вас мама!!!»; «Спасибо, мама, за Басту»; «С днем ангела, Василий Михайлович! Любим твое творчество! Успехов в развитии, и береги близких»; «Спасибо за творчество, за энергию, за поколение! С днем рождения!» — написали поклонники в комментариях.

Многим зрителям Баста известен как наставник шоу «Голос.Дети». Рэпер уже отобрал финалистов из своей команды в восьмом сезоне проекта, однако его решение не понравилось некоторым поклонникам передачи. Зрители раскритиковали Басту за то, что он выбрал «не тех» участников.