Кремль: Путин не собирается вести переговоры с руководством Чехии

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин не планирует беседовать с чешскими властями на фоне обострения отношений с этой страной, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал голословными и безосновательными заявления Праги о якобы причастности России к взрывам во Врбетице. Он считает поведение Чехии разрушительным для отношений двух государств.

Ранее выпады чешской стороны прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, страна опозорила себя на весь мир