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The Guardian раскрыл сценарий похорон Елизаветы II
Global Look Press  /  Andy Rowland / imago stock&amp;people
Общество

The Guardian раскрыл сценарий похорон Елизаветы II

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 12:54

Лондон, 20 апреля. Похороны британской королевы Елизаветы II уже давно спланированы приближенными до самых мелочей. Издание The Guardian раскрыло сценарий траурных мероприятий.

Первым, кто узнает о смерти королевы, будет ее личный секретарь Эдвард Янг. После этого будет запущена операция под кодовым названием «Лондонский мост». Янг позвонит премьер-министру Великобритании и расскажет о трагедии, тот, в свою очередь, донесет эти сведения до глав других государств. Вскоре о кончине узнает и публика.

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«Журналисты соберутся в специально отведенном месте за стенами Букингемского дворца. Трагическое сообщение появится на официальных ресурсах дворца, также будут приспущены флаги, отовсюду раздастся звон колоколов, — сообщил источник. — В течение нескольких часов состоится собрание парламента, а вечером старший сын Ее Величества, принц Чарльз, впервые обратится к подданным в статусе короля».

Сценарий траурной церемонии зависит от того, где именно остановится сердце монархини. Например, если королева умрет в замке Балморал в Шотландии, то над ее телом проведут шотландские обряды. Если в другом месте, то специальный борт Вооруженных сил Великобритании доставит гроб и королевских гробовщиков, которые заберут тело.

Пару дней назад королевская семья похоронила принца Филиппа — супруга Елизаветы II. Герцог не дожил до своего столетия два месяца. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие члены королевской семьи, пишет сайт 360tv.ru.

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