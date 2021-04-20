The Guardian раскрыл сценарий похорон Елизаветы II

Лондон, 20 апреля. Похороны британской королевы Елизаветы II уже давно спланированы приближенными до самых мелочей. Издание The Guardian раскрыло сценарий траурных мероприятий.

Первым, кто узнает о смерти королевы, будет ее личный секретарь Эдвард Янг. После этого будет запущена операция под кодовым названием «Лондонский мост». Янг позвонит премьер-министру Великобритании и расскажет о трагедии, тот, в свою очередь, донесет эти сведения до глав других государств. Вскоре о кончине узнает и публика.

instagram.com / theroyalfamily

«Журналисты соберутся в специально отведенном месте за стенами Букингемского дворца. Трагическое сообщение появится на официальных ресурсах дворца, также будут приспущены флаги, отовсюду раздастся звон колоколов, — сообщил источник. — В течение нескольких часов состоится собрание парламента, а вечером старший сын Ее Величества, принц Чарльз, впервые обратится к подданным в статусе короля».

Сценарий траурной церемонии зависит от того, где именно остановится сердце монархини. Например, если королева умрет в замке Балморал в Шотландии, то над ее телом проведут шотландские обряды. Если в другом месте, то специальный борт Вооруженных сил Великобритании доставит гроб и королевских гробовщиков, которые заберут тело.

Пару дней назад королевская семья похоронила принца Филиппа — супруга Елизаветы II. Герцог не дожил до своего столетия два месяца. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие члены королевской семьи, пишет сайт 360tv.ru.