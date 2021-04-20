Транспортная прокуратура инициировала проверку после возгорания судна под Мурманском

Мурманск, 20 апреля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания судна «Север-7». В частности, по исполнению законодательства о безопасности при эксплуатации транспорта.

По предварительным данным, спасательное судно находилось в районе Морского вокзала в Мурманске на ремонте. Огонь вспыхнул в помещении для судовой команды. Силами ремонтной бригады и пожарных расчетов пожар удалось ликвидировать.

Для дачи показаний мурманский транспортный прокурор вызвал представителя подрядной организации, которая занималась ремонтными работами на судне «Север-7». По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Известно, что площадь возгорания составила три квадратных метра, сообщало Федеральное агентство новостей. В момент ЧП людей на борту судна не оказалось, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.