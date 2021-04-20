В МЧС оценили ущерб после взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 20 апреля. Взрыв газа, прогремевший в селе Маргуша, привел к частичному обрушению второго и третьего этажей второго подъезда дома, передает ФАН со ссылкой на данные МЧС России.

В результате ЧП полностью разрушены четыре квартиры. Площадь пожара, вспыхнувшего после хлопка газовоздушной смеси, составила 900 квадратных метров. Для ликвидации последствий инцидента было задействовано 250 человек личного состава и 52 единицы спецтехники.

МЧС ранее объявило о полном завершении работ по расчистке завалов после взрыва в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Всего было вывезено порядка 700 «кубов» поврежденных конструкций. МЧС также организовало работу ведомственных психологов.