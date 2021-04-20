Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
В МЧС оценили ущерб после взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом
penza.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области
Происшествия

В МЧС оценили ущерб после взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 12:50

Нижний Новгород, 20 апреля. Взрыв газа, прогремевший в селе Маргуша, привел к частичному обрушению второго и третьего этажей второго подъезда дома, передает ФАН со ссылкой на данные МЧС России.

В результате ЧП полностью разрушены четыре квартиры. Площадь пожара, вспыхнувшего после хлопка газовоздушной смеси, составила 900 квадратных метров. Для ликвидации последствий инцидента было задействовано 250 человек личного состава и 52 единицы спецтехники.

МЧС ранее объявило о полном завершении работ по расчистке завалов после взрыва в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Всего было вывезено порядка 700 «кубов» поврежденных конструкций. МЧС также организовало работу ведомственных психологов.

взрыв мчс нижегородская область ущерб
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / В МЧС оценили ущерб после взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом
Рейтинг@Mail.ru