Биологи сообщили, что британский штамм коронавируса изначально мог возникнуть среди животных

Москва, 20 апреля. Британский штамм коронавируса мог передаваться между собаками, кошками и другими животными, сообщили биологи из Китая и США.

Расчеты ученых говорят о том, что мутации не могли появиться у человеческой популяции из ниоткуда. Вероятно, базовые изменения в структуре вируса произошли во время его циркуляции среди собак, норок или кошек. Однако не исключается, что изначальные изменения просто не были зарегистрированы медиками.

Первый раз информация о британском штамме появилась в декабре 2020 года. Вирус распространяется быстрее из-за мутации N501Y. Прародитель новых изменений появился в Уэльсе в сентябре 2020 года, в конце к ним добавили 17 мутаций. Сейчас этот вариант коронавируса доминирует не только в Великобритании, но и в других государствах, например, в США.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух штаммов инфекции. По ее словам, кроме британского и южно-африканского штаммов у россиян замечены варианты из Сибири и Северо-Запада России.