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Биологи сообщили, что британский штамм коронавируса изначально мог возникнуть среди животных
pixabay.com
Общество

Биологи сообщили, что британский штамм коронавируса изначально мог возникнуть среди животных

Москва, 20 апреля. Британский штамм коронавируса мог передаваться между собаками, кошками и другими животными, сообщили биологи из Китая и США.

Расчеты ученых говорят о том, что мутации не могли появиться у человеческой популяции из ниоткуда. Вероятно, базовые изменения в структуре вируса произошли во время его циркуляции среди собак, норок или кошек. Однако не исключается, что изначальные изменения просто не были зарегистрированы медиками.

Первый раз информация о британском штамме появилась в декабре 2020 года. Вирус распространяется быстрее из-за мутации N501Y. Прародитель новых изменений появился в Уэльсе в сентябре 2020 года, в конце к ним добавили 17 мутаций. Сейчас этот вариант коронавируса доминирует не только в Великобритании, но и в других государствах, например, в США.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух штаммов инфекции. По ее словам, кроме британского и южно-африканского штаммов у россиян замечены варианты из Сибири и Северо-Запада России.

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