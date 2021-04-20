Москва, 20 апреля. Независимый эксперт Юрий Антипов назвал нынешнюю систему экспертиз неполноценной из-за того, что она мешает предоставить ясную картину по вопросам взрывов, пишет «Политпазл».

Антипов обрел свою популярность благодаря своей серии расследований по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing 777, следующего по рейсу MH17, по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. На этот раз свое внимание эксперт обратил на публикацию издания «Мир новостей». В статье описывается история теракта 11 сентября 2001 года, в результате которого были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. Спустя 20 лет после трагедии родственники и близкие погибших по-прежнему пытаются узнать правду.

Американка Кэролайн Бербэнк, планирующая выйти замуж за погибшего в горящем небоскребе британца Джеффа Кембелла, решила самостоятельно докопаться до истины. Женщина предлагает привлечь к делу Высший суд, она также отправила запросы генеральному прокурору Англии и Уэльса Майклу Эллису. Вместе с Кэролайн дело хотят снова открыть и члены семьи Кембеллов, которые помогли нанять опытных следователей и экспертов. Все они настаивают на том, что официальная версия теракта не соответствует действительности.

«Девять авторитетных ученых опубликовали исследование, доказывающее, что пыль от разрушенных небоскребов содержала красные частицы нанотермитной взрывчатки», — указано в издании.

Нанотермитная взрывчатка представляет собой высокоэнергетический межмолекулярный композит, созданный в США. Особенностью такого элемента является большое выделение энергии при мгновенной реакции. В пыли, оставшейся от небоскребов, были замечены сферические образования с химическими элементами термитной смеси, а, значит, можно сделать вывод, что 11 сентября 2001 года кто-то целенаправленно взорвал башни-близнецы. Об этом говорит и Юрий Антипов, зацепившийся за очень важный фактор.

«Ключевым моментом в этой заметке является то, что в пыли обнаружены шаровидные образования. И к этому я еще вернусь в публикациях по МН17. А пока я рассматриваю аспекты недостатков нынешней системы экспертиз в своей последней статье, которая уже написана и, надеюсь, будет опубликована», — написал специалист на своей странице в Facebook.

Ранее журналист из Нидерландов Эрик Ван де Бек рассказал о связи голландского издания с украинской разведкой. СМИ опубликовало записи разговоров фигуранта дела по MH17.