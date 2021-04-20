Нотариусы предупредили россиян о новом способе мошенничества по QR-коду

Москва, 20 апреля. Новую схему обмана с применением поддельных QR-кодов на нотариальных документах, в том числе доверенностях, начали использовать мошенники в России.

Об этом жителей страны предупредили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). С декабря прошлого года на нотариальных документах, которые выдают в бумажной форме, стали ставить маркировку — QR-код. В нем шифруют реквизиты документа, среди которых сведения о заявителях, дата нотариального действия, регистрационный номер. Маркировка позволяет человеку проверить, настоящий ли нотариальный документ.

Злоумышленники начали подделывать не только сам документ, но и его QR-код. Когда человек его сканирует, то попадает на фейковый портал, который сделан под вид настоящего сервиса проверки. Все документы рекомендуют проверять только через официальный сайт ФНП notariat.ru.

До этого сообщалось, что три телефонных мошенника потерпели фиаско, позвонив военному в отставке. Житель Петербурга довел злоумышленников до отчаяния.