РЖД продолжает разработку проекта ВСМ Москва — Казань

Москва, 20 апреля. Компания «РЖД» продолжает вести работу над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом рассказал замгендиректора Андрей Макаров.

РЖД завершила разработку документации по созданию ВСМ Москва — Казань, однако впоследствии первой такой магистралью в России решено было сделать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В марте Главгосэкспертиза одобрила предпоследний этап проекта, а теперь ожидается положительное заключение на последний участок до Казани.

По словам Макарова, если решение о проведении строительства будет принято, то к этому моменту у РЖД будет полностью готова вся необходимая документация. Кроме того, даже если к проекту вернутся только через несколько лет, обновление готовых документов займет меньше времени, чем разработка новых.

В Минэкономразвития РФ ранее раскрыли новые подробности о проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Так, железнодорожные пути пройдут по четырем российским регионам.