Темпы роста цен на первичное жилье замедляются в России

Москва, 20 апреля. Эксперты фиксируют слом продолжительного тренда, касающегося роста цен на рынке недвижимости в России.

Первый квартал текущего года продемонстрировал повышение стоимости строящегося жилья на 8% в среднем по стране. Предыдущий квартал показывал еще более быстрое подорожание: 10% за период с октября по декабрь 2020 года. С апреля прошлого года до настоящего времени цены поднялись на 26%. Такие данные приводят «Известия».

Максимальный потенциал роста стоимости был исчерпан в прошлом году, считают опрошенные эксперты. Теперь, чтобы реализовать максимально большой объем квартир, пока не закончилась программа льготной ипотеки, застройщики затормозили поднятие цен.

Другие специалисты видят предпосылки для продолжения роста цен в дальнейшем. Причиной может стать удорожание рабочей силы, инфляция и нестабильный курс валют.

Объем инвестиций в российскую недвижимость снизился, при этом возросло количество вложений в участки под строительство жилья, рассказали в консалтинговой компании CBRE. Между тем у жителей РФ по-прежнему остаются возможности получить бесплатное жилье от государства, но далеко не все знают о своих правах, пишет INFOX.