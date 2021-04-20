Барнаульскому таксисту вместо оплаты проезда попытались перерезать горло

Барнаул, 20 апреля. Таксист в Барнауле пострадал от рук своих пассажиров, которые вместо оплаты поездки перерезали ему горло. Водителю удалось спастись, его забрали на скорой помощи.

Как рассказывает сам водитель, таксист решил подвезти нескольких неизвестных. Поначалу они показались ему адекватными и веселыми ребятами. Но ближе к концу поездки кто-то из них достал нож и перерезал ему горло. По всей вероятности, когда злоумышленники поняли, что убить таксиста им не удалось, скрылись с места происшествия, сообщает сайт 360tv.ru.

Таксисту удалось выжить. Сейчас жизни водителя ничего не угрожает. Мужчина обратился в полицию. С его машины сняли отпечатки пальцев и начали поиск нападавших. Водитель призвал всех таксистов быть внимательнее и осмотрительнее.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН. Водитель такси едва не стал жертвой коварной девушки и ее приятелей-кавказцев, напавших на него в отеле, куда мужчину заманила молодая женщина. Двое нападавших избивали таксиста, но он смог отбиться от них.