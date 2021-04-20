Украинский политолог рассказал, как Москва может быстро победить Киев

Киев, 20 апреля. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский рассказал, при каких условиях Москва может быстро победить Киев.

Политолог утверждает, что государство потерпит поражение перед Россией и без ввода войск — Москве достаточно сделать несколько точных ракетных ударов по объектам инфраструктуры, чтобы в Киеве подняли белый флаг.

«Не надо российским войскам переходить границу. Там есть всякие «Калибры» и прочие, которые с территории и с акватории Каспийского моря наносили точечные точные удары за тысячи километров. Никакие угрозы «тысячи жертв» — вообще русские могут, не переходя границу, нанести сокрушительный удар по украинским ВС, после чего сопротивляться будет нечем», — утверждает Погребинский.

Эксперт уверен, что вся проблема Украины заключается в том, что кроме ее руководства государство никому не нужно из-за падающей экономики.

«Самый естественный вариант у России — это просто ждать, пока они, наши руководители, нас всех угробят. И тогда просто вместе с США, Европой решать, что делать с этой пустыней», — заключил он.

Учитывая реальную ситуацию в стране, даже киевские политики рекомендуют властям не разрывать отношения с Москвой, о чем ранее сообщила депутат Верховной рады Ирина Верещук.