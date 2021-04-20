Размахивающий пилой убийца-рецидивист пойман на улице в Шотландии

Глазго, 20 апреля. Серийного убийцу поймали на улице в Шотландии с пилой в руке. Полиция арестовала злоумышленника и немедленно отправила потенциально опасного гражданина в тюрьму.

История с пилой произошла в пригороде Глазго, где по улице ходил ранее судимый шотландец и размахивал потенциально опасным инструментом. Инцидент случился на родной для преступника Хендерсон-стрит, где соседи прекрасно знали Энтони М. и сразу вызвали полицию, как только почувствовали неладное, пишет The Daily Record.

Прибывшие на место происшествия правоохранители поймали нарушителя общественного спокойствия и отправили его за решетку. Задержанным оказался 49-летний местный житель, который был неоднократно судим по самым разным статьям. В частности, мужчина четыре раза оказывался в тюрьме за хранение ножей и четыре раза за нападение на людей. Также соседи много раз видели его бьющим пилой по фонарному столбу.

Когда бдительные шотландцы еще раз увидели Энтони М. с оружием в руках, они подумали, что это топор, но долго раздумывать не стали и вызвали полицию. Когда стражи порядка приехали, мужчина убежал, успев заявить им, что у него действительно есть топор, которым он рубил дрова.

Позже дебошир заявил, что на фонарном столбе был висячий замок, который он пытался отрезать. Адвокат шотландца действительно сфотографировал висячий замок на фонарном столбе, чтобы убедить суд, что это действительно так. Впрочем, Энтони М. признал себя виновным в том, что имел при себе оружие «без разумного оправдания законной власти».

Вынесение приговора было отложено до подготовки справочных материалов, и спустя какое-то время злоумышленник вернулся на скамью подсудимых, чтобы узнать свою судьбу. Адвокат рецидивиста добавил, что звонок в полицию был сделан анонимом, который узнал Энтони М. и сказал, что он «рубил топором фонарный столб».

По словам юриста, подсудимый понимает, что из-за своего криминального прошлого его посадят в тюрьму за это преступление. В то же время злоумышленник попросил принять во внимание, что изо всех сил пытается справиться со смертью своей матери, которая скончалась, пока он был под стражей. Отмечается, что всего у шотландца оказалась 31 судимость.