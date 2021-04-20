Эксперты по туризму оценили вероятность скорого восстановления авиасообщения с Турцией

Москва, 20 апреля. Вероятность того, что авиасообщение между Турцией и Россией восстановят с 1 июня, стремится к нулю, сообщили эксперты.

На сегодняшний день в Турции остается около 90 тыс. российских туристов, вывоз которых продлится до конца апреля, считает глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Ежесуточно в Турции выявляют уже более 60 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает «360».

Страна поднялась на четвертую строчку в мире по количеству заболеваний. Туристы из других стран продолжают прилетать в государство, что вряд ли может положительно сказаться на снижении заболеваемости. Полеты в Турцию и Танзанию из России прекратились с 15 апреля по 1 июня. Сейчас список возможных стран для посещения россиянами сократился до 31.

Ранее россиянка, проживающая в Анталье, рассказала о том, как турки переживают начало сезона без туристов из России. Кроме этого, она отметила ряд новых ограничений, в частности введение комендантского часа с 19:00 до 05:00.