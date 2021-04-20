Россия ограничила полеты над Черноморским регионом с 20 по 24 апреля

Москва, 20 апреля. Согласно информации международного извещения для пилотов (NOTAM), Россия вводит временное ограничение на полеты над частью территории Крыма и Черного моря.

Зона ограничения полетов составляет до 19 тысяч метров — исходя из координат, туда входит воздушное пространство над южной частью Крымского полуострова, прилегающей к южному берегу Крыма, а также над частью международных вод Черного моря.

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — говорится в сообщении NOTAM.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщали, что подобные действия являются совершенно нормальными в регионе, где планируется проведение учений. Кроме того, по словам замглавы российского дипведомства, ограничения для торговли в указанной зоне не вводились.