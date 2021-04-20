Посол ЕС в Москве провел в МИД РФ полтора часа

Москва, 20 апреля. Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер посетил здание российского министерства иностранных дел.

По словам Эдерера, периодически он должен проводить встречи с коллегами из РФ. Дипломат провел в здании полтора часа, передает ТАСС.

«Это моя работа», — заявил Маркус Эдерер представителям СМИ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что временная блокировка прохода иностранных военных судов через Керченский пролив в Черное море является нормальной практикой. По его словам, ограничения для торговли не вводятся.

В период с 24 апреля по 31 октября будет приостановлен проход иностранных военных кораблей через территориальное море РФ.