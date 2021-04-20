Внучку Софии Ротару в купальнике сравнили с русалкой

Вашингтон, 20 апреля. Внучка знаменитой певицы Софии Ротару София Евдокименко поразила поклонников, опубликовав новые пляжные фото в бикини.

Дочь сына известной исполнительницы живет в Нью-Йорке, где учится и строит модельную карьеру. Девушка регулярно радует подписчиков новыми кадрами в Instagram. На этот раз 19-летняя Евдокименко показала фотографии, сделанные на пляже на Гавайях. Внучка Ротару попозировала в купальнике на песке возле воды.

«Обнуляю выходные», — написала модель под одним из фото.

Поклонники девушки пришли в восторг от ее снимков в крошечном бикини изумрудного цвета. Фанаты оценили стройную фигуру Евдокименко и сравнили знаменитость с мифическим персонажем.

«Русалка»; «Классное фото! Скорей бы лето»; «Божественные ножки», — написали комментаторы.

Однако среди подписчиков внучки Ротару нашлись и те, кому ее снимки в купальнике не понравились. Некоторым показалось, что девушке не мешает набрать вес.

«Неудачный кадр»; «Одни кости», — отметили подписчики.

София Евдокименко долгое время скрывала от публики подробности личной жизни. В прошлом году стало известно, что она готовится выйти замуж за миллионера из списка Forbes Дениса Жданова.