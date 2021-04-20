В Popular Mechanics рассказали о российском «оружии апокалипсиса»

Вашингтон, 20 апреля. Россия не останавливается в испытаниях своих подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», отметили обозреватели американского журнала Popular Mechanics.

Отмечается, что новейшие «Посейдоны» будут обладать завидной дальностью и возможностью быстрого приближения к своим мишеням. Тесты торпед все еще продолжаются. Запланировано, что развертывание подводных беспилотников состоится в течение десятилетия.

Ранее российские «Посейдоны» описывались в качестве огромных торпед, а возможно даже подводных лодок без экипажа. Предполагалось, что они смогут самостоятельно путешествовать через Атлантический и Тихий океаны и нести на себе ядерную установку.

Однако позже стало известно, что оружие получит термоядерную боеголовку. Ее мощность составит 100 мегатонн, что в два раза больше, чем у «Царь-бомбы». Взрыв у побережья мог бы затопить близлежащий город с помощью радиоактивного цунами. При этом последние оценки экспертов свидетельствуют о мощности лишь две мегатонны, что также не помешает нанести внушительный удар, способный повлечь за собой значительный ущерб.

Сообщается, что Россия весьма серьезно относится к перспективам данных подводных беспилотников и приведению их в действие. Авторы назвали их «оружием апокалипсиса».

Также ранее аналитики NI раскрыли, почему российская подлодка «Судного дня» вызвала тревогу в США.