Новый фильм по сериалу «Аббатство Даунтон» выйдет в конце 2021 года

Лондон, 20 апреля. Создатели полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» объявили, что новая картина выйдет в декабре 2021 года. Уже идет полноценная работа над проектом.

Глава Focus Features Питер Куявски сообщил, что работа над второй частью полнометражного фильма началась на прошлой неделе. Проект будет создаваться вместе с Carnival Films. Актеры, снявшиеся в первой полнометражной картине, будут присутствовать и во второй части.

«Выход (фильма. — Прим. ФАН) ожидается в период Рождества 2021 года, 22 декабря», — говорится в заявлении компании.

«Аббатство Даунтон» — это сериал, состоящий из шести сезонов. Первые эпизоды появились в 2010 году. Также вышли спецвыпуск и полнометражный фильм.

Продолжение может получить и популярный сериал «Шерлок», который вышел на экраны 11 лет назад. Но актер Бенедикт Камбербэтч сомневается, что съемки начнутся в скором времени.