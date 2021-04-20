Доступ к рефинансированию ипотеки упростили в РФ для получателей маткапитала

Москва, 20 апреля. Правительство Российской федерации приняло решение упростить доступ к рефинансированию жилищного займа для получателей материнского капитала.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте кабмина. Правительство внесло изменения в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий для того, чтобы упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми.

«Семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку», — говорится в тексте постановления.

Соответствующий документ был утвержден премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Нововведение способствует защите прав граждан и предоставит им доступ к рефинансированию наравне с другими россиянам, оформившими жилищный кредит.

Специалисты агентства недвижимости «Этажи» ранее рассказали россиянам, как выгодно приобрести жилую недвижимость с помощью маткапитала. Можно извлечь заметную выгоду, если направлять средства напрямую продавцу жилья.

Между тем с середины апреля появилась возможность оформить сертификат на маткапитал без посещения ПФР, то есть полностью в электронном виде, сообщал «ФедералПресс».