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Более 20 кораблей ВМФ России провели учения со штурмовиками в Черном море
Пресс-служба ВМФ России
Армия

Более 20 кораблей ВМФ России провели учения со штурмовиками в Черном море

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 12:56

Москва, 20 апреля. Корабли Черноморского флота (ЧФ) и три эскадрильи штурмовиков провели совместные маневры в акватории Черного моря, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В учениях принимали участие более 20 кораблей ЧФ, среди которых фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Грайворон», а также ракетные катера, малые противолодочные суда, десантные средства. Моряки тренировались в отражении нападения условного противника с применением средств радиоподавления.

Параллельно с этим три эскадрильи штурмовиков отработали заход на боевой курс, условное применение ракет по неприятелю и уход из-под ответного удара корабельных средств ПВО. Учения состоялись в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения.

США ранее выразили обеспокоенность по поводу введенных Россией ограничений в Черном море.

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