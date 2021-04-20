Когда нужен натуральный макияж или яркий штрих к вечернему образу, на помощь приходит блеск для губ. Он создает полупрозрачное покрытие, которое может сиять как миллионы кристаллов или создавать эффект пухлых губок.

Обилие оттенков и декоративных эффектов, которыми обладают такие средства, сделали их фаворитами миллионов женщин. Но до сих пор не все знают, как выбирать эту косметику правильно и какими свойствами должны обладать лучшие блески для губ. Журналист ФАН разобрался в этих вопросах и составил рейтинг средств, которые порадуют отменным качеством и декоративностью.

Особенности блесков для губ

Главное отличие такой косметики от помады — меньшая интенсивность цвета. Если помада всегда создает насыщенное покрытие, задача блеска — не скрывать естественный оттенок губ. Обычно он формирует полупрозрачную, глянцевую поверхность, придавая губкам роскошный блеск (отсюда и название). Но в последнее время на рынке появились и матовые аналоги, которые отличаются от помады лишь меньшей стойкостью. По своей природе блеск не должен держаться на губах дольше четырех-пяти часов, а нестойкие средства сохраняются до двух часов — не более.

Помада-блеск для губ обладает свойствами:

жидкая консистенция — ее называют кремовой или гелевой, благодаря чему состав равномерно растекается по коже, заполняет ее бороздки и неровности, скрывая участки шелушений;

неяркие оттенки — палитра цветов может быть большой, но вот насыщенными и интенсивными они не будут;

уход и увлажнение — эти качества у блесков для губ заметны куда больше, чем у помад, так как их состав предполагает наличие ухаживающих компонентов.

Наносят средство специальным аппликатором, кисточкой или просто пальцами. Если формат предполагает наличие аппликатора, удобнее всего пользоваться им — в этом случае покрытие всегда будет тонким и аккуратным.

А вот блески в форме тюбиков с пластиковым наконечником позволяют наложить плотный декоративный слой, распределять который нужно кончиками пальцев. Такие средства, в отличие от первых, могут использоваться только сами по себе в качестве единственного украшения губ. Первые же могут дополнять помаду: капелька глянца в центральной части губ делает макияж роскошным и элегантным.

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Виды средств

Производители придают составам разные свойства, а потому в косметичке одной женщины могут вполне мирно уживаться несколько тюбиков на все случаи жизни. Вот лишь некоторые варианты.

Блеск для губ 3D . Так называют состав с интенсивным глянцем, который создает эффект припухлых или влажных губок. Использовать это средство лучше в сочетании с яркой помадой, когда нужен броский, максимально насыщенный макияж. А можно самостоятельно в комбинации с макияжем смоки-айс, когда главным акцентом становятся глаза.

. Так называют состав с интенсивным глянцем, который создает эффект припухлых или влажных губок. Использовать это средство лучше в сочетании с яркой помадой, когда нужен броский, максимально насыщенный макияж. А можно самостоятельно в комбинации с макияжем смоки-айс, когда главным акцентом становятся глаза. Блеск для увеличения объема губ . Этот эффект может достигаться как визуально, так и фактически. Визуально так работают все глянцевые, а также голографические, шиммерные, лаковые и зеркальные покрытия. А вот фактически эффект увеличения объема обеспечивают средства с раздражающими компонентами в составе — например, с перцем, который улучшает кровоток, вызывая прилив крови к мягким тканям.

. Этот эффект может достигаться как визуально, так и фактически. Визуально так работают все глянцевые, а также голографические, шиммерные, лаковые и зеркальные покрытия. А вот фактически эффект увеличения объема обеспечивают средства с раздражающими компонентами в составе — например, с перцем, который улучшает кровоток, вызывая прилив крови к мягким тканям. Увлажняющий блеск для губ . Эта когорта средств может обладать декоративными эффектами, а может выполнять единственную функцию. Содержащее увлажняющие компоненты средство поможет восстановить тонус, насыщенность кожи, оздоровить ее, избавить от шелушения и чувства стянутости. Такие составы рекомендуют использовать летом, во время отдыха на пляже или долгих прогулок в жару. Они незаменимы в повседневном, неброском и минималистичном макияже.

. Эта когорта средств может обладать декоративными эффектами, а может выполнять единственную функцию. Содержащее увлажняющие компоненты средство поможет восстановить тонус, насыщенность кожи, оздоровить ее, избавить от шелушения и чувства стянутости. Такие составы рекомендуют использовать летом, во время отдыха на пляже или долгих прогулок в жару. Они незаменимы в повседневном, неброском и минималистичном макияже. Матовый блеск для губ. В отличие от глянцевого, покрытие совершенно не блестит. Легкий оттенок создает более спокойный вид, чем любая, самая неброская губная помада. Матовое покрытие может быть полупрозрачным, и тогда оно идеально подходит для минималистичного макияжа. А может быть непрозрачным — в этом случае акцент в образе будет сделан на губы.

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Как выбрать блеск для губ

Вы можете сколько угодно экспериментировать с оттенками, но вот с составами лучше не шутить. Обилие искусственных компонентов играет злую шутку с нежной кожей, пересушивая ее и вызывая дискомфорт. Качественное средство должно содержать:

увлажняющие компоненты — гиалуроновую кислоту, коллаген, растительные масла;

ухаживающие компоненты — витамины Е, А, С;

ингредиенты, задерживающие влагу — в этом качестве хорошо работают натуральные воски;

тонирующие компоненты — если покрытие обладает оттенком, его обеспечивают пигменты;

экстракты лекарственных растений — например, алоэ, ромашки;

светофильтры — идеальный состав будет дополнен SPF для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Для стимуляции кровообращения и создания объема можно выбирать не только блеск для губ с перцем, но и активным коллагеном, ментолом, имбирем, кофеином, цитрусовыми, корицей.

Если нужен ультрасияющий блеск для губ, обратите внимание на зеркальные и голографические покрытия. Они будут создавать роскошный эффект сияния при любом освещении. А вот шиммерный, жемчужный и сатиновый финиши выглядят куда спокойнее, поэтому подойдут на каждый день и для дневного макияжа.

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Вот еще несколько полезных советов по выбору.

Используйте пробник, если есть такая возможность. Особенно, когда покупаете средство впервые и от производителя noname. Состав может создавать на губах липкую дискомфортную пленку. Если это так — вряд ли вы будете использовать такую косметику. Пробник поможет вовремя оценить, как средство лежит и ощущается на губах. Выбирайте состав с ухаживающими компонентами, если беспокоит сухость губ. Блеск вполне может заменить бальзам, если вы часто посещаете бассейн или ощущаете сухость, дискомфорт на губах морозной зимой или летом после пляжа. Возьмите с собой флакон ухаживающего средства в поездку к морю и используйте как единственно важную на отдыхе косметику — в дополнение к солнцезащитному крему. Откажитесь от блеска, если губы от природы пухлые. Таким девушкам можно позавидовать, но вот рекомендовать глянцевое или зеркальное покрытие точно не стоит. Глянцевый блеск для губ сделает их еще более пухлыми, из-за чего эффект может оказаться неожиданно комичным. Также стоит отказаться от блеска с эффектом увеличения объема губ: он вряд ли будет кстати.

Совет. Используя средство, носите тюбик с собой в сумочке или косметичке и периодически поправляйте макияж. Даже самый стойкий блеск для губ будет выглядеть свежо в течение трех-четырех часов — не более. Поправить покрытие потребуется после перекуса или чашечки кофе, а также по мере его «потускнения». Качественный состав равномерно «бледнеет», не скатываясь в складки кожи и между губами, и постепенно исчезает.

Топ блесков для губ по версии ФАН

В этот рейтинг мы включили средства, опробованные сотнями покупательниц, с хорошими отзывами и в ценовых категориях от бюджетных до премиальных. Все они представлены в различных оттенках, порадуют привлекательным декоративным покрытием и ухаживающими свойствами.

Vivienne Sabo Brillance Hypnotique

prt scr market.yandex.ru /

Нечасто можно встретить бюджетную косметику, которая не уступает дорогой ни по составу, ни по эффекту. Блеск для губ Vivienne Sabo вполне можно отнести к недорогому ценовому сегменту, но его действие покорило многих пользовательниц. Средство создает эффект объемных, влажных губ благодаря тысячам микрокристаллов в составе. Они ярко блестят на солнце и сохраняются на губках до четырех часов. Формула с витаминами А и С, питательным маслом жожоба защищает и увлажняет кожу.

Девушки отмечают приятный аромат и обилие блесток. Консистенция и запах приятны, увлажнение заметно. Ощущения сухости кожи нет, но вот сами блески слегка шероховаты, а вкус похож на сахарозаменитель, что нравится не всем покупательницам.

Средняя цена — 203 рубля.

Avon True Color Ультра сияние

prt scr market.yandex.ru /

В палитре блесков для губ Avon сразу 17 оттенков — от розовых до сиреневых, а финишное покрытие, формируемое средством, — глянцевое, полупрозрачное. Производитель обещает искушающий блеск и эффективную защиту от высыхания, что обеспечивается присутствием в составе масел ши и жожоба. Средство дополнено витамином Е, ценным для нежной и тонкой кожи, и светофильтрами, а потому подходит для использования круглый год. Но особенно привлекательно в летнее время, так как предупредит сухость и обезвоживание кожи под действием ультрафиолета.

По отзывам девушек — цвет, действительно, насыщенный, хоть и полупрозрачный, сохраняется на губах долго. Блестит умеренно, приглушенно, благодаря чему макияж выглядит аккуратным. Но некоторый дискомфорт может доставлять липкость.

Средняя цена — 330 рублей.

Eveline Oh! My lips lip maximizer

prt scr market.yandex.ru /

При первом нанесении может даже испугать. Блеск для губ Eveline содержит пчелиный яд, который выраженно пощипывает губки, вызывая приток к ним крови и увеличение объема. Дополняет визуальный эффект роскошным сиянием влажного финиша. Бояться пчелиного яда не стоит: он не только безопасен, но и «подстегивает» кожу активнее вырабатывать коллагеновые волокна. В дополнение содержит ухаживающие масла макадамии и авокадо.

Девушки отмечают, что состав работает, но недолго, а если хочется поддержать эффект, наносить его в течение дня нужно многократно. На губках ощущается покалывание, что может вызывать дискомфорт. Также не стоит облизывать губы, вкус покажется крайне неприятным. Оттенков в палитре производителя всего два.

Средняя цена — 304 рубля.

Maybelline Lifter Gloss

prt scr market.yandex.ru /

Первое, что обращает на себя внимание, — дизайн упаковки. Блеск для губ Maybelline точно создан для того, чтобы носить его с собой. Он создает легкое сияние, придавая губкам «влажность», и неплохо увлажняет кожу, так как содержит гиалуроновую кислоту.

По отзывам — текстура не липкая, держится покрытие несколько часов, запах приятный и совсем ненавязчивый. Нюдовые оттенки, представленные в палитре, хороши для повседневного макияжа. Аппликатор довольно большой, и пользоваться им нужно приловчиться, но зато можно подкрасить губки буквально парой взмахов кистью.

Средняя цена — 374 рубля.

NYX Butter Gloss

prt scr market.yandex.ru /

В доступной ценовой линейке оказалось средство для профессионального макияжа, и покупательницы этому очень рады. Блеск для губ NYX представлен в восьми ярких оттенках и обладает влажным финишем. Его текстура кремообразная, поэтому ни скатываться, ни смазываться он не будет. А вот сияния добавит как губкам, так и любимой губной помаде.

По отзывам — губки с этим средством эффектно блестят, при этом к ним ничего не липнет, а значит, и в ветреную погоду, и с распущенными волосами его можно носить без проблем. Ощущается увлажнение, привлекательна палитра цветов — очень нежных и освежающих. Минусом можно считать невысокую пигментированность и необходимость периодически обновлять покрытие, но это характерно для большинства блесков для губ.

Средняя цена — 350 рублей.

Bourjois Gloss Effet 3D

prt scr market.yandex.ru /

Эффект 3D, который создает блеск для губ Gloss от Bourjois, формируется благодаря микрокристаллическим воскам, увлажняющим и защитным компонентам. По заверению производителя, формула на 92% состоит из натуральных увлажняющих ингредиентов, а потому и губки выглядят объемно, будто влажными, и ощущение комфорта сохраняется до восьми часов.

Покупательницы отмечают хорошую стойкость и высокую глянцевость покрытия. Текстура приятная и комфортная, аромат ненавязчивый. Некоторым текстура кажется липкой, но дискомфорта это не вызывает — напротив, ощущается хорошая защита нежной кожи.

Средняя цена — 616 рублей.

Clarins Natural Lip Perfector shimmer

prt scr market.yandex.ru /

Ожидать от этого средства роскошного сияния не стоит. Блеск для губ Clarins — это скорая помощь для нежной кожи, пострадавшей от морозного воздуха, сильного ветра или жаркого летнего солнца. Он сохраняет натуральность образа, так как создает эффект легкого шиммера без выраженного оттенка и работает как декоративное покрытие и бальзам одновременно. Насыщенный маслами, оживляет кожу, делая губки ухоженными и напитанными. Наносится удобно с помощью ветрового аппликатора. Тюбик большой, средство легко дозируется, не скатывается, но через пару часов требует обновления.

По отзывам — нелипкий, хорошо увлажняет, с приятным запахом и сладковатым вкусом. На солнце переливается красиво, но требует аккуратности при нанесении. Стоит переборщить — некрасивых полос и затеканий не избежать.

Средняя цена — 1790 рублей.

Christian Dior Addict Lip Tattoo

prt scr market.yandex.ru /

Производитель позиционирует это средство как тинт: состав не формирует выраженного оттенка, а, скорее, подчеркивает натуральный, делая его более заметным, насыщенным. Блеск для губ Dior обладает матовым финишем, без эффекта сияния, однако губки после его использования выглядят напитанными, интенсивно увлажненными. Плюс он не оставляет следов на коже и одежде, так что целоваться с любимым не помешает.

По отзывам, обладает исключительной стойкостью и выдерживает даже перекусы. Выручает в случае, когда важно сохранить губки идеальными надолго, без необходимости поправлять макияж. Единственное, что может разрушить покрытие, — горячая вода, поэтому с чаем и кофе стоит соблюдать осторожность.

Средняя цена — 3000 рублей.