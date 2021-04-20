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Румынский может стать главным языком Молдавии. События дня
pixabay.com  /  user:1966666
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Румынский может стать главным языком Молдавии. События дня

Путин поздравил нового секретаря Компартии Кубы Бермудеса

Владимир Путин направил своему коллеге и, как говорится в телеграмме, «дорогому другу» Мигелю Диас-Канелю Бермудесу поздравление с избранием на пост секретаря Коммунистической партии Кубы. Российский президент подчеркнул важность стратегического партнерства Москвы и Гаваны.
«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также поздравил нового лидера кубинской компартии с днем рождения, пожелал успехов в государственной и партийной деятельности. Предшественник Бермудеса Рауль Кастро, брат легендарного Фиделя, покинул пост первого секретаря ЦК в минувшую пятницу.

Трамп намерен баллотироваться на пост президента США

Румынский может стать главным языком Молдавии. События дня. ФАН-ТВ
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Дональд Трамп собирается участвовать в президентской гонке 2024 года. Об этом он заявил в интервью Fox news. Бывший хозяин Белого дома уверен: у него украли победу. Трамп рассчитывает не утратить доверие единомышленников до наступления следующих выборов и побороться за высший государственный пост страны. В эфире телеканала 45-й президент Штатов вновь раскритиковал внешнюю политику своего преемника Джо Байдена и призвал его «не ссориться» с Москвой.
«Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе», — заявил экс-лидер Соединенных Штатов.

Санду предложила переименовать государственный язык в Молдавии

Румынский может стать главным языком Молдавии. События дня. ФАН-ТВ
wikipedia.org  / European People's Party / CC BY 2.0

Президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский. Глава государства и ее соратники утверждают, что молдавский — лишь диалект румынского языка. Кроме того, именно румынский в 2013-м Конституционным судом провозглашен официальным языком Молдавии, просто это не зафиксировано в основном законе страны. Против такой инициативы прозападного политика выступает бывший президент государства и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он неоднократно заявлял, что молдавский и румынский — два разных языка, а также предлагал вынести лингвистический вопрос на общенациональный референдум.

Благодатный огонь прибудет в Москву из Иерусалима 1 мая

Румынский может стать главным языком Молдавии. События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Рожаева

Благодатный огонь доставят в столицу России 1 мая в Храм Христа Спасителя к патриаршему пасхальному ночному богослужению. В фонде Андрея Первозванного уточнили, что на сей раз огонь не будут раздавать верующим в аэропорту Внуково из-за пандемии коронавируса. Церемония благодатного огня проходит традиционно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В прошлом году по вине ковида это богослужение на Святой Земле впервые за 10 столетий прошло без паломников. В 2021-м локдаун для верующих в Израиле продолжается.
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