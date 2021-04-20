Румынский может стать главным языком Молдавии. События дня

Путин поздравил нового секретаря Компартии Кубы Бермудеса

Владимир Путин направил своему коллеге и, как говорится в телеграмме, «дорогому другу» Мигелю Диас-Канелю Бермудесу поздравление с избранием на пост секретаря Коммунистической партии Кубы. Российский президент подчеркнул важность стратегического партнерства Москвы и Гаваны.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поздравил нового лидера кубинской компартии с днем рождения, пожелал успехов в государственной и партийной деятельности. Предшественник Бермудеса Рауль Кастро, брат легендарного Фиделя, покинул пост первого секретаря ЦК в минувшую пятницу.