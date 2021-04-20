В Киеве предложили проводить «ласковую украинизацию» населения

Киев, 20 апреля. Минкультуры Незалежной призвал провести «ласковую украинизацию» в стране.

В ведомстве считают, что украинский язык должен стать основным для использования в быту. Сейчас он является доминирующим, но по факту в повседневной жизни используется русский язык, подчеркнул министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка», — сказал министр.

Ранее политический аналитик Евгений Валяев оценил принудительную украинизацию в Незалежной. По словам эксперта, мера не поможет достигнуть национального единства в государстве.