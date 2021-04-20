Названы десять лучших мест России, куда можно поехать в отпуск с ребенком вместо Турции

Москва, 20 апреля. Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня, поэтому одно из самых популярных направлений для отдыха оказалось недоступным для россиян.

Однако для многих граждан остается актуальным вопрос, куда можно отправиться в отпуск вместе с детьми. Альтернативой турецким курортам могут стать десять мест России, которые предлагают отдых не только на морском побережье.

Так, любителям позагорать на пляже под шум волны можно отправиться в Краснодарский край. Ежегодно местные курорты посещают миллионы туристов, поскольку отправиться туда можно не только с помощью туроператоров, но и своим ходом.

Отдельно стоит побывать и в Сочи, который помимо моря славится одноименным тематическим парком, океанариумом и возможностью увидеть снег даже летом благодаря расположенным рядом горам.

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Кроме того, можно провести отпуск в Крыму. Полуостров богат невероятными видами природы, неизведанными местами и историческими памятниками. Азовское море станет идеальным вариантом для тех, кто хочет отдохнуть вместе с детьми. Сам водоем неглубокий и достаточно соленый, а пляж преимущественно песочно-ракушечный.

Увидеть кусочек Европы в России можно, отправившись в Калининградскую область. Там обязательно необходимо посетить национальный парк «Куршская коса». За технологическими открытиями стоит направиться в Казань, которая расцвела еще больше после чемпионата мира по футболу.

С детьми постарше лучшим вариантом станет озеро Байкал. Однако отдохнуть там можно и с ребенком помладше. Для этого важно выбрать базы отдыха и санатории, которые находятся в бухтах и заливах, поскольку там воды Байкала прогреваются лучше.

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Для оздоровительного отпуска лучше выбирать Минеральные Воды и Ессентуки, которые известны полезными источниками, свежим воздухом и вкусной кухней. В перечень вошла и Солотча в Рязанской области, хотя пляжи на реке в этом году останутся закрытыми.

Детям и родителям также будет крайне интересно при посещении «Этномира» и арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области. Тут доступны уникальные арт-объекты, увлекательные мастер-классы и кемпинг.

Отдых с комфортом можно провести и в Санкт-Петербурге. К летнему периоду там готовится множество праздничных мероприятий, которые останутся хорошим воспоминанием после отпуска.