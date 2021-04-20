Водитель сбежал с места ДТП и бросил пострадавшего пассажира под Сыктывкаром

Сыктывкар, 20 апреля. В Корткеросском районе опрокинулся Mitsubishi Lancer. Водитель сбежал, оставив пострадавшего на месте аварии.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Коми, 29-летний мужчина ехал за рулем легковушки по улице Интернациональной. Напротив дома №24 он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

После аварии водитель скрылся. В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытые травмы шеи и грудной клетки. Пострадавшего отправили в больницу.

Похожее происшествие произошло в Южно-Сахалинске, сообщал ФАН. Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе вблизи Южно-Сахалинска. В результате аварии пострадали два человека.