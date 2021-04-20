Экипажи БМП-2 уничтожили технику условного противника на маневрах в Приморском крае

Владивосток, 20 апреля. Мотострелковые подразделения в ходе контрольной проверки уничтожили технику условного противника в Приморском крае.

На маневрах экипажи БМП-2 открыли стрельбу по мишеням из скорострельных автоматических пушек. Движущиеся цели имитировали «вражескую» бронетехнику, которая располагалась на расстоянии от нескольких сотен метров до полутора километров. Кроме этого, в ходе контрольной проверки военнослужащие сдали нормативы по тактической подготовке.

БМП-2 представляет собой гусеничную боевую машину пехоты. Она предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Ранее сообщалось, что российско-таджикские учения стартовали на полигоне Харб-Майдон. В маневрах примут участие экипажи модернизированных БМП-2М.