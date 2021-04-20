Молодой британец лишился руки после нападения на улице Ливерпуля

Ливерпуль, 20 апреля. Молодому британцу отрезали руку мачете в Ливерпуле. Вооруженное нападение на 20-летнего англичанина произошло в оживленном рабочем районе города.

Злоумышленник напал на 20-летнего британца в Киркдейле, рабочем районе на севере Ливерпуля. Дерзкая атака произошла в пять часов вечера на одной из обычных улиц при большом стечении людей, сообщает The Daily Star.

По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия незамедлительно. Вместе со стражами порядка на улицу, где произошла кровавая схватка, прибыли бригады скорой помощи. Пострадавшего осмотрели и госпитализировали в больницу.

Правоохранители назвали преступление шокирующим, учитывая то, когда и где оно было совершено, а травму, которую получил англичанин, «навсегда изменившей его жизнь». Когда полицейские приступили к осмотру места происшествия и сбору улик, местные дети неподалеку играли в футбол, а горожане продолжали заниматься своими повседневными делами.

«Тот факт, что такой жестокий инцидент произошел средь бела дня на оживленной дороге, особенно шокирует», — подчеркнули в полиции.

Для того чтобы блюстители порядка смогли должным образом обыскать территорию, был установлен специальный полицейский кордон. Соседи утверждали, что они не могли покинуть свои дома из-за большого присутствия полиции, и называли этот инцидент «страшным». Кроме того, от местных жителей поступила информация, что у мужчины был якобы отрезан нос во время нападения. Впрочем, эти сведения не подтвердились.

«Здесь много полиции. Одному человеку отрубили руку мачете. Все больше и больше прибывает полиции и криминалистов», — делились происходящим ливерпульцы в своих социальных сетях.

В самой полиции заявили, что нападение расценивается как «целенаправленное и единичное». В настоящий момент следователи пытаются установить мотив преступления, для чего проводятся различные оперативные мероприятия.