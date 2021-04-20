Эксперты Роспотребнадзора перечислили преимущества и недостатки манной каши

Санкт-Петербург, 20 апреля. Манная каша — противоречивое блюдо, которое может иметь как положительное, так и негативноеи влияние на здоровье. Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению манки.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поделилось рекомендациями по употреблению манной каши. Информацию приводит пресс-служба ведомства.

Эксперты уточняют, что манка отличается быстротой приготовления и хорошей усваиваемостью. Кроме того, она не вызывает раздражения органов желудочно-кишечного тракта, что связано с низким содержанием клетчатки. К недостаткам манной крупы представители Роспотребнадзора отнесли высокую калорийность и небольшое количество витаминов и полезных микроэлементов в ее составе.

Манную кашу рекомендуют употреблять людям, перенесшим операцию, а также пожилым гражданам. Кроме того, она несет пользу для пациентов с дефицитом массы тела. Что касается здоровых людей, то Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от ее употребления, так как манка может привести к быстрому увеличению веса.

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