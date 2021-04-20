Губернатор Алтайского края в 2020 году удвоил доходы

Барнаул, 20 апреля. Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко увеличились в два раза за 2020 год. Об этом свидетельствует декларация на сайте регионального правительства.

Виктор Томенко заработал более 8,5 млн рублей за прошлый год. Губернатор выручил средства от продажи личного автомобиля. Машина принесла ему около 4 млн рублей. Доходы отражают средства от банковских вкладов и от сдачи жилья в аренду, передает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Алтайского края также продал недвижимость в Московской области, которая принесла ему 31 млн рублей. Это отразится в отчете за 2021 год.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников стал самым богатым депутатом, сообщает НСН. В его декларации отражается доход в 180,9 млн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал меньше. Глава Правительства РФ указал в декларации 19 853 000 рублей.