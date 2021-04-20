ВМФ РФ получит более 20 самолетов Як-130 для подготовки летчиков палубной авиации

Москва, 20 апреля. Российское оборонное ведомство планирует получить свыше 20 новейших учебно-боевых самолетов Як-130 к 2027 году.

Новые воздушные средства предполагается использовать для обучения летчиков палубной авиации. Помимо осуществления тренировочных задач, самолеты способны применять оружие, в том числе высокоточные бомбы и ракеты.

В 2010-х Минобороны РФ приобрело более 110 образцов Як-130 для укомплектования учебных полков ВКС, однако отечественный флот пока не обновлял авиапарк современными учебно-боевыми средствами.

О цене новых самолетов не сообщается, однако известно, что в 2019 году Вьетнам заключил сделку по покупке 12 Як-130 за более, чем 350 миллионов долларов.

Развитие российского ВПК не стоит на месте — по информации директора завода «Салют» Алексея Громова, Ростех проведет модернизацию авиадвигателя АИ-222-25 для Як-130 в 2021 году.