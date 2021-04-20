Стоимость нефти Brent превысила отметку в 68 долларов впервые с марта

Лондон, 20 апреля. Нефть марки Brent подорожала выше 68 долларов за баррель, как стало известно в ходе торгового дня.

Это произошло впервые с 18 марта 2021 года. Согласно информации на 11:31 по московскому времени, стоимость фьючерса Brent с поставкой в июне добралась до отметки в 68,02 доллара за баррель на лондонской бирже ICE. Таким образом, черное золото прибавило в цене 1,45%.

«В последний раз Brent находилась выше 68 долларов за баррель 18 марта​​​​», — пишет ТАСС.

К 11:39 по Москве котировки росли: нефть торговалась на уровне в 68,08 доллара за баррель. Показатель на 1,54% превысил уровень закрытия предыдущей торговой сессии. Сообщается, что нефть марки WTI также подорожала, достигнув стоимости в 64,32 доллара за баррель.

Повторное падение нефтяных цен до отрицательных значений вряд ли повторится в ближайшем будущем, уверен эксперт Олег Чередниченко. Речь идет о прошлогодней ситуации с нефтью марки WTI.