Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
МЧС объявило о завершении работ по расчистке завалов после взрыва под Нижним Новгородом
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Происшествия

МЧС объявило о завершении работ по расчистке завалов после взрыва под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 12:15

Нижний Новгород, 20 апреля. Спасатели завершили работу по расчистке завалов на месте взрыва в трехэтажном жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, заявили в МЧС. 

В ведомстве также добавили, что для эвакуированных жителей первого подъезда дома в сопровождении сотрудников экстренных служб и полиции будет организован доступ в квартиры, не пострадавшие в результате ЧП. Таким образом, жильцы смогут забрать документы, деньги и вещи первой необходимости.

Двух детей, получивших травмы при взрыве газа в жилом доме под Нижним Новгородом, выписали из больницы, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще двух несовершеннолетних перевели в Нижегородскую областную клиническую больницу.

мчс нижегородская область разбор завалов
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / МЧС объявило о завершении работ по расчистке завалов после взрыва под Нижним Новгородом
Рейтинг@Mail.ru