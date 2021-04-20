МЧС объявило о завершении работ по расчистке завалов после взрыва под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 20 апреля. Спасатели завершили работу по расчистке завалов на месте взрыва в трехэтажном жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, заявили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что для эвакуированных жителей первого подъезда дома в сопровождении сотрудников экстренных служб и полиции будет организован доступ в квартиры, не пострадавшие в результате ЧП. Таким образом, жильцы смогут забрать документы, деньги и вещи первой необходимости.

Двух детей, получивших травмы при взрыве газа в жилом доме под Нижним Новгородом, выписали из больницы, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще двух несовершеннолетних перевели в Нижегородскую областную клиническую больницу.