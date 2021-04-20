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Советники глав «нормандской четверки» провели онлайн-встречу
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Политика

Советники глав «нормандской четверки» провели онлайн-встречу

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 12:15

Киев, 20 апреля. Стремление к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе подтвердили советники глав стран «нормандской четверки».

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ на странице в социальной сети Facebook. В тексте сообщения сказано, что главной темой встречи политических советников стало обсуждение практических шагов, которые нужны для соблюдения полного прекращения огня в регионе.

«Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», — сказано в публикации.

Кроме того, политолог Андрей Золотарев рассказал, что ситуация в Донбассе улучшается, а риски возобновления вооруженного противостояния постепенно снижаются.

Украина донбасс ткг
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