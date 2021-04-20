Автоэксперт предложил вариант искоренения «ничейных» автомобилей

Решить проблему «ничейных» автомобилей может помочь создание простого мобильного приложения для удобной и быстрой перерегистрации машин. Таким мнением поделился в беседе с ФАН председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Эксперт прокомментировал решение московской ГИБДД после ДТП с Эдвардом Билом вести более пристальный мониторинг незарегистрированных после продажи машин-призраков. По его словам, данная проблема в нашем обществе уже давно стоит весьма остро.

«Если автомобиль приобрел незаконопослушный гражданин, то можно ожидать самых разных происшествий, в том числе и со смертельным исходом. Из-за этой проблемы многие люди при продаже своего авто выставляли условие: либо переоформление состоится в день продажи, либо сделка не состоится», — сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Валерий Солдунов описал типичный случай, с которым сталкивается большое число людей из-за существующей лазейки в законе.

«С момента продажи предыдущие владельцы уже не несут ответственности за авто. Именно эти люди в первую очередь обеспокоены тем, что в настоящий момент нет четкого механизма контроля актуального статуса транспорта. Я знаю много случаев, когда люди продавали машину, она уезжала в другой регион, а потом бывшему хозяину приходили штрафы на десятки тысяч рублей за нарушение, к примеру, скоростного режима», — рассказал собеседник ФАН.

vk.com / Edward Bil

В завершение он предложил один из наиболее оптимальных, по его мнению, вариантов решения существующей проблемы.

«В последнее время такие случаи не просто участились, а стали закономерными. В итоге мы получаем типичные ситуации: дорожно-транспортные нарушения, невозможность взыскать штраф с владельца автотранспорта. Необходимо проработать этот вопрос. Сделать процедуру переоформления практически моментальной. К примеру, на основе баз данных можно разработать соответствующее приложение», — подытожил Валерий Солдунов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Следственный комитет отреагировал на обращение депутата Госдумы Олега Нилова по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била.