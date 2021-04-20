Влад Кадони спрогнозировал будущее «Дома-2» без Бузовой

Москва, 20 апреля. Ведущий скандального шоу «Дом-2» Влад Кадони убежден, что уход Ольги Бузовой из реалити-шоу не сильно скажется на телестройке.

Кадони указал, что ведущие шоу не распределяли между собой роли. Каждый из них привносит в проект что-то свое.

«Каждый, безусловно, привносит свой колорит в коллектив, и просто Олиного не будет, однако это никак не скажется качественно ни на жизни участников, ни на контенте, который производится», — спрогнозировал Кадони в беседе с изданием «СтарХит» будущее «Дома-2» без одной из его главных звезд.

Он пожелал бывшей коллеге по реалити-шоу, чтобы у нее получилось все задуманное и чтобы она со временем не пожалела о своем уходе с телестройки.

Pr Scr instagram.com / @buzova86

Влад Кадони не видит смысла искать пятого ведущего в шоу. По его мнению, нынешний состав участников прекрасно справляется с обязанностями. Сейчас ведущими проекта являются Ксения Бородина, Влад Кадони, Ольга Орлова и Андрей Черкасов.

Ольга Бузова пришла в «Дом-2» в 2004 году, когда проект только запустился. Сперва она была обычной участницей реалити-шоу, а потом стала ведущей. В этом году знаменитость объявила об уходе из шоу, которое после закрытия на ТНТ перезапустилось на телеканале «Ю».