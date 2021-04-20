Актер Константин Лавроненко отказался широко отмечать свой 60-летний юбилей

Москва, 20 апреля. Знаменитый российский актер театра и кино Константин Лавроненко признался ФАН, что широко праздновать свой день рождения не хочет.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал, как планирует провести вторник — сегодня ему исполнилось 60 лет. Первым делом корреспондент Федерального агентства новостей пожелал Лавроненко здоровья.

«Да-да, это очень важно, — сказал артист. — Со здоровьем нормально, более-менее. Коронавирус был у меня в прошлом году, да, зацепил. А пока вроде ничего, тьфу-тьфу».

По словам актера, каких-то больших торжеств по поводу своего юбилея он устраивать 20 апреля не планирует.

«Я думаю, [все пройдет] спокойно, по-семейному, — пояснил Лавроненко. — Широко отмечать [день рождения] не буду. Особого желания нет. Так что…»

Именитый артист также рассказал о том, что в данный момент нигде не снимается.

«Да, сейчас пока не работаю, — признался Константин Николаевич. — Работы нет. Еще идет подготовка. Так что я пока в ожидании».

Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. Там же в 1979-м окончил училище искусств (изучал актерское мастерство на театральном отделении). Затем был призван в армию (до 1981 года), где служил в ансамбле песни и пляски Северо-Кавказского военного округа.

С 1981 по 1985 годы Лавроненко учился в Москве в школе-студии МХАТ. Позже работал в нескольких столичных театрах, включая «Сатирикон» и «Ленком».

В кинематографе дебютировал в 1984-м — в картине «Еще люблю, еще надеюсь», где сыграл вместе, в частности, с Евгением Евстигнеевым.

Сейчас в активе артиста почти шестьдесят фильмов и телесериалов, среди которых «Ликвидация», «Екатерина», «У каждого своя война», «Возвращение», «Прощай, любимая…», «Однажды в Ростове», «Черная кошка, «Последний богатырь»», «Клим» и другие.

Лавроненко — единственный отечественный актер, получивший приз престижного Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в картине «Изгнание», снятой Андреем Звягинцевым (2007 год).

Ранее режиссер Вера Сторожева поздравила с 50-летним юбилеем другого прекрасного российского актера Сергея Пускепалиса.