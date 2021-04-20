Краснодар, 20 апреля. ЧП произошло в Армавире. В школе №2, которая была построена в 1956 году во время урока на детей упала штукатурка с потолка. Площадь обрушения составила 10 квадратных метров.

«Трое учеников 2 класса получили ушибы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные учащиеся переведены в свободный кабинет. Школа продолжает работать в штатном режиме», — рассказали ФАН в оперативном штабе Краснодарского края.

Предварительно известно, что троим учащимся 2 «Б» класса потребовалась госпитализация. По факту случившегося управлением образования Армавира начата служебная проверка. На месте уже работает комиссия, которая установит причины происшествия и примет меры для исключения возможных угроз для здоровья учеников школы.

ФАН также стало известно, что в региональном СКР незамедлительно организовали доследственную проверку. На место ЧП выехал следователь.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Ранее ФАН писал, что дети Дмитрия и Полины Дибровых чуть не погибли из-за обрушившегося потолка. Трагедия чуть не случилась, пока все члены семьи мирно спали ночью в своих кроватях. В особняке прорвало трубу, и из-за вытекавшей воды рухнул потолок на втором этаже дома.