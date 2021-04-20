Подросток застрелил сверстника в пригороде Вашингтона

Вашингтон, 20 апреля. 13-летний подросток Кинг Дуглас был застрелен своим сверстником в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает канал FOX 5.

Инцидент произошел в небольшом городе Кэпитол-Хайтс. Подростка застрелили вечером 17 апреля на парковке местного торгового центра в ходе стычки между двумя компаниями. Еще один мальчик получил ножевое ранение.

Police confirm to me this is 13 year old King Douglas. He was shot and killed Saturday night at Ritchie Station in Capitol Heights. A 12 year old is charged with his murder. Details on @fox5dc at 4,5&6 pic.twitter.com/bhjGxaNB0r — Natalie Rubino (@newswithnatalie) April 19, 2021

Мать убитого мальчика Джа’Ка Макнайт вспоминает, что она узнала о смерти сына от Асада — лучшего друга Кинга.

«Мисс Макнайт, — сказал Асад, — я проверил его пульс на запястье и на шее, я снял свитер и обернул его вокруг него», — вспоминает она звонок Асада.

На похоронах Кинга Дугласа присутствовал его друг Мехи Коли, который в свои 13 уже потерял четверых друзей, убитых в результате стрельбы. Все они жили в столичном округе США близ города Вашингтон.

Полиция сообщает, что убийство Кинга Дугласа совершил 12-летний мальчик, который в сопровождении матери добровольно сдался. Родственники убитого организовали акцию в его память.

King Douglas’ mother had to pick out a casket today for her 13-yr-old boy. Police say the shooter was 12.



The grief at the vigil tonight was overwhelming especially seeing those young faces. One boy also knew Makiyah Wilson, 10, Karon Brown, 11, & Davon McNeal, 11. @fox5dc pic.twitter.com/V14DflZVlD — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) April 20, 2021

Пользователи в соцсетях отмечают, что движение Black Lives Matter не сделало никаких заявлений по поводу его смерти и не пыталось организовать новые протесты. Им в ответ заявляют о необходимости «различать, когда граждан убивают граждане и когда их убивает государство».

Please know the difference between citizens killing each other & being killed by the government. — MissyB (@missbte) April 19, 2021

В 2021 году в США отмечен резкий рост количества убийств, совершенных несовершеннолетними: убийство Кинга Дугласа стало уже восьмым подобным случаем всего с начала текущего года в сравнении. В прошлом году произошло шесть таких случаев.