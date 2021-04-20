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Подросток застрелил сверстника в пригороде Вашингтона
Global Look Press  /  Kin Man Hui
Весь мир

Подросток застрелил сверстника в пригороде Вашингтона

Вашингтон, 20 апреля. 13-летний подросток Кинг Дуглас был застрелен своим сверстником в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает канал FOX 5.

Инцидент произошел в небольшом городе Кэпитол-Хайтс. Подростка застрелили вечером 17 апреля на парковке местного торгового центра в ходе стычки между двумя компаниями. Еще один мальчик получил ножевое ранение.

Мать убитого мальчика Джа’Ка Макнайт вспоминает, что она узнала о смерти сына от Асада — лучшего друга Кинга.

«Мисс Макнайт, — сказал Асад, — я проверил его пульс на запястье и на шее, я снял свитер и обернул его вокруг него», — вспоминает она звонок Асада.

На похоронах Кинга Дугласа присутствовал его друг Мехи Коли, который в свои 13 уже потерял четверых друзей, убитых в результате стрельбы. Все они жили в столичном округе США близ города Вашингтон.

Полиция сообщает, что убийство Кинга Дугласа совершил 12-летний мальчик, который в сопровождении матери добровольно сдался. Родственники убитого организовали акцию в его память.

Пользователи в соцсетях отмечают, что движение Black Lives Matter не сделало никаких заявлений по поводу его смерти и не пыталось организовать новые протесты. Им в ответ заявляют о необходимости «различать, когда граждан убивают граждане и когда их убивает государство».

В 2021 году в США отмечен резкий рост количества убийств, совершенных несовершеннолетними: убийство Кинга Дугласа стало уже восьмым подобным случаем всего с начала текущего года в сравнении. В прошлом году произошло шесть таких случаев.

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