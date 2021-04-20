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Российские медики выявили 8164 новых случая коронавируса за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская
Общество

Российские медики выявили 8164 новых случая коронавируса за сутки

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 11:31

Москва, 20 апреля. Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки составило 8164. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших зарегистрировали в 83 российских регионах. При этом медики не выявили у 12,6% из них никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 379 пациентов. Полностью вылечиться от инфекции смог еще 9631 человек.

Накануне в стране суточный показатель заболеваемости составил 8589 случаев заражения. Актуальные и подробные сведения об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и в мире, доступны на портале стопкоронавирус.рф.

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