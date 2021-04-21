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Мария Луговая поздравила с днем рождения актера Петра Федорова
кадр из сериала «Перевал Дятлова»  / 
Общество

Мария Луговая поздравила с днем рождения актера Петра Федорова

Российский актер Петр Федоров 21 апреля празднует свой день рождения. Впечатлениями о совместной творческой работе с ним в беседе с ФАН поделилась актриса Мария Луговая.

«Самые позитивные. Петя невероятно талантливый и добрый, самый лучший друг. С ним можно хоть завтра идти в разведку», — эмоционально отметила она.

Мария Луговая поздравила с днем рождения Петра Федорова
кадр из сериала «Перевал Дятлова»  / 

Напомним, Федоров и Луговая были вместе заняты на съемках нашумевшего детективного сериала «Перевал Дятлова». Как следует из названия, проект основан на реальных событиях и посвящен загадочной истории гибели советской тургруппы в 1959 году. Актеры играют членов следственной группы, которым предстоит выяснить причины трагедии.

Мария Луговая рассказала, что на съемках Федоров абсолютно впечатлил ее и с профессиональной стороны, и в плане личных качеств. А новому творческому проекту она была бы только рада.

«С большим удовольствием поработала бы снова вместе. Очень бы хотелось», — заключила актриса.

Мария Луговая поздравила с днем рождения Петра Федорова
кадр из сериала «Перевал Дятлова»  / 

Ранее российский режиссер Павел Лунгин признался в желании снова поработать с актером Петром Мамоновым.

федоров перевал дятлова
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