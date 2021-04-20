Потеря слуха и памяти названа одним из последствий перенесенного COVID-19

Москва, 20 апреля. Постковидный синдром — заболевание, встречающееся у переболевших COVID-19, причем даже в легкой форме. В ряде случаев у пациентов может наблюдаться потеря слуха и памяти.

Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к тяжелым последствиям для организма человека. Об этом в беседе с «НСН» заявил российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медицинского специалиста, в число тяжелых последствий входит потеря памяти и слуха. В целом же симптоматика постковидного синдрома разнообразна. Заболевание может привести к инвалидности.

«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности», — уточнил Жемчугов.

Тем не менее существуют способы защиты от подобных последствий. Врач утверждает, что к ним относится вакцинация от коронавирусной инфекции. В заключении Жемчугов заявил, что на сегодняшний день почти все жители России сформировали коллективный иммунитет к COVID-19.

Ранее сообщалось, что от постковидного синдрома страдает каждый десятый переболевший коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Швеции.