Депутат Верещук осудила идею разорвать отношения между Украиной и РФ

Киев, 20 апреля. Идея разрыва дипломатических отношений Украины с Россией не является официальной позицией партии «Слуга народа». Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Верещук.

Предложение нескольких членов «Слуги народа» разорвать дипломатические отношения между Украиной и Россией является несогласованным заявлением, сказала Верещук. Официально эта идея не обсуждалась, передает издание «Украина.ру».

«Мы в партийном чате коротко обменялись мыслями, и я поддерживаю мнение коллег, что необходимо координировать свои действия с МИД, а также с президентом, который делает все возможное и невозможное, чтобы была объединенная поддержка западного мира», — сказала Верещук.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали разорвать дипотношения с Россией парламентарии Богдан Яременко и Лиза Богуцкая. Они считают, что действия Москвы — это «экзистенциальная угроза» для Киева, передает «Национальная служба новостей».

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