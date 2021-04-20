Принц Гарри попытался помириться с отцом с помощью личного письма

Лондон, 20 апреля. Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри написал очень личное письмо своему отцу принцу Чарльзу, чтобы помириться с ним после скандального интервью Опре Уинфри.

В беседе с американской телеведущей герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл допустили несколько высказываний, не понравившихся членам королевской семьи, например, о проявлениях расизма. Принц Чарльз был оскорблен, что его младший сын дал такое интервью, пока муж Елизаветы II принц Филипп находился в тяжелом состоянии.

Супруг британской королевы скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. В связи со смертью деда принц Гарри прилетел в Великобританию, а также попытался помириться с принцем Чарльзом.

«Он написал отцу очень личное письмо, чтобы попытаться все исправить, но напряжение все еще сохраняется. Ситуацию не удалось наладить так, как этого хотел Гарри», — рассказали изданию The Mirror источники из окружения принца.

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По словам инсайдеров, в письме герцог Сассекский разъяснил отцу, почему отказался от королевских обязанностей, и пообещал сохранить уважение к семье и монархии. При этом сейчас между членами королевской семьи есть негласная договоренность оставить личные переживания и поддержать Елизавету II после смерти мужа.

После похорон принца Филиппа, состоявшихся 17 апреля, принц Гарри пообщался с отцом и братом принцем Уильямом, пишет «Вечерняя Москва». Меган Маркл не смогла полететь на похороны герцога Эдинбургского из-за беременности, но нашла способ с ним попрощаться.