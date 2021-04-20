Диетологи предупредили о вреде регулярного употребления овсянки на завтрак

Вашингтон, 20 апреля. Ежедневное употребление овсяной каши на завтрак в некоторых случаях может навредить здоровью. Определенным категориям людей следует исключить ее из рациона.

Исследованием влияния овсянки на организм занимались сотрудники Академии питания и диетологии в США. Ценность этого продукта заключается в содержании большого количества клетчатки.

Однако именно клетчатка может негативно повлиять на здоровье людей с синдромом раздраженного кишечника, объяснила специалист Роксана Эхсани. Регулярное употребление овсянки у этой категории пациентов может вызывать вздутие живота и повышенное газообразование.

Проявлять осторожность следует и людям, страдающим диабетом. Например, добавление в овсянку меда, коричневого сахара или кленового сиропа может спровоцировать повышение уровня сахара в крови.

А вот такая вкусная добавка к овсянке, как малина, ежевика и черника, поможет укрепить здоровье и прожить на несколько лет дольше. Эти ягоды содержат много антиоксидантов.

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